- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انتشر فيروس كورونا "كوفيد-19"، بصورة رئيسة بمحافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص السورية وتم تسجيل إصابات كثيرة ووفاة البعض من المصابين ووضع آخرين منهم بـ"الحجر الصحي".
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، في بيان له اليوم أن أطباء بمشافي ضمن تلك المحافظات أكدوا أنهم تلقوا أوامر صارمة من سلطات النظام السوري بالتكتم على انتشار فيروس كورونا المعدي هناك.
وتشهد سوريا حالياً عملية دخول وخروج كبيرة للإيرانيين، فضلاً عن القوات الإيرانية المنتشرة هناك برفقة عوائلها، علماً بأن السلطات الإيرانية سجلت آلاف الإصابات بفيروس كورونا توفي على إثرها عشرات الأشخاص.فيروس كورونا الجديد سوريا
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 02:45 PM
داخل محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص السورية
انتشر فيروس كورونا "كوفيد-19"، بصورة رئيسة بمحافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص السورية وتم تسجيل إصابات كثيرة ووفاة البعض من المصابين ووضع آخرين منهم بـ"الحجر الصحي".
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، في بيان له اليوم أن أطباء بمشافي ضمن تلك المحافظات أكدوا أنهم تلقوا أوامر صارمة من سلطات النظام السوري بالتكتم على انتشار فيروس كورونا المعدي هناك.
وتشهد سوريا حالياً عملية دخول وخروج كبيرة للإيرانيين، فضلاً عن القوات الإيرانية المنتشرة هناك برفقة عوائلها، علماً بأن السلطات الإيرانية سجلت آلاف الإصابات بفيروس كورونا توفي على إثرها عشرات الأشخاص.
، المرصد السوري يكشف عن تسجيل إصابات عدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري يكشف عن تسجيل إصابات عدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.