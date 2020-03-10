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أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 30 بعدما بلغ أمس 25 حالة.
ووفق ما أوردته وكالة "سبوتنيك"، تحتل فرنسا المرتبة الخامسة على قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالفيروس، إذ ارتفع عدد الإصابات إلى 949.السلطات الصحية فرنسا فيروس كورونا الجديد
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 02:43 PM
تحتل المرتبة الخامسة ضمن الأكثر تأثرًا بالفيروسفرنسا: عدد وفيات "كورونا" في البلاد بلغ 30 حالة
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 30 بعدما بلغ أمس 25 حالة.
ووفق ما أوردته وكالة "سبوتنيك"، تحتل فرنسا المرتبة الخامسة على قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالفيروس، إذ ارتفع عدد الإصابات إلى 949.
، فرنسا: عدد وفيات "كورونا" في البلاد بلغ 30 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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