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أشاد #مجلس_الوزراء اليوم بدعم #الملك_سلمان لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 ملايين دولار كما أكد أن الإجراءات في محافظة #القطيف تأتي ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس #كورونا.
وأدان المجلس اليوم تسهيل إيران دخول مواطنين سعوديين إلى أراضيها وتجاوزاتها للقوانين والأعراف الدولية.
ووافق المجلس اليوم على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة وإنشاء البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات وإنشاء مركز الفعاليات .مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين محافظة القطيف فيروس كورونا الجديد
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 02:26 PM
أكد أن الإجراءات في محافظة #القطيف تأتي ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس #كورونا
أشاد #مجلس_الوزراء اليوم بدعم #الملك_سلمان لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 ملايين دولار كما أكد أن الإجراءات في محافظة #القطيف تأتي ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس #كورونا.
وأدان المجلس اليوم تسهيل إيران دخول مواطنين سعوديين إلى أراضيها وتجاوزاتها للقوانين والأعراف الدولية.
ووافق المجلس اليوم على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة وإنشاء البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات وإنشاء مركز الفعاليات .
، #مجلس_الوزراء يدين تسهيل إيران دخول سعوديين لأراضيها وتجاوزاتها للقوانين والأعراف الدولية ،
المصدر : الخليج 365
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