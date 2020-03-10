محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الصحة: عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 8042 حالة أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 54 وفاة جديدة بـ"كورونا"، مما يرفع الحصيلة إلى 291 حالة وفاة جراء الفيروس.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" ارتفع إلى 8042 حالة.

وكان قد أعلن، اليوم الثلاثاء في إيران عن وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيرانية محمود رضا بيروي متأثراً بإصابته بالفيروس.فيروس كورونا الجديد إيران 10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 02:21 PM Advertisements وزارة الصحة: عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 8042 حالة إيران تعلن وفاة 54 مصاباً بـ"كورونا" وعدد الضحايا يرتفع لـ291 إيران تعلن وفاة 54 مصاباً بـ"كورونا" وعدد الضحايا يرتفع لـ291 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 54 وفاة جديدة بـ"كورونا"، مما يرفع الحصيلة إلى 291 حالة وفاة جراء الفيروس.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" ارتفع إلى 8042 حالة.

وكان قد أعلن، اليوم الثلاثاء في إيران عن وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيرانية محمود رضا بيروي متأثراً بإصابته بالفيروس. الكلمات المفتاحية ، إيران تعلن وفاة 54 مصاباً بـ"كورونا" وعدد الضحايا يرتفع لـ291 ،

المصدر : الخليج 365

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