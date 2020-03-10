أسهم البورصة الخليجية تعاود الارتفاع بعد انخفاضها أمس

عادت بورصات الأسهم الخليجية بالارتفاع صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن انخفضت إثر تراجع في أسعار النفط أمس الاثنين، وهو ما نجم عن قرار السعودية خفض أسعار الخام ووضع خطط لزيادة كبيرة في الإنتاج في أبريل/ نيسان.

وذكر موقع إرم نيوز أن مؤشر بورصة أبوظبي ارتفع 4.2 % في التعاملات المبكرة، وصعد مؤشر دبي 3.2 % وارتفع المؤشر الرئيس بالكويت 7%.

يذكر أن السعودية أعلنت أمس عن خفض أسعار النط الخام إلى 30%، ليصل سعر برميل النفط إلى 30 دولار، وذلك يرجع لعدم اتفاق الدول في منظمة أوبك بالإضاف إلى تفشي فيروس كورونا لذي أضعف الاقتصاد العالمي.