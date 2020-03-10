بالصور.. 6 إصابات في اندلاع حريق غرفة تخزين داخل شقة فندقية في بريدة

تعرض 6 أشخاص لإصابات خفيفة؛ نتيجة الخوف والهلع بعد اندلاع حريق غرفة تستخدم للتخزين بالدور الثاني بشقق فندقية بمدينك بريدة.

جاء ذلك حسبما أفاد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، الذي أكد أنه تمت معالجة خمسة من المصابين في الموقع، فيما تم نقل السادس للمستشفى وتلقى العلاج وخرج بصحة جيدة.

وذكر المتحدث أن فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة باشرت الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني عملت لحظة مباشرة الحريق على إخلاء نزلاء الشقق والعاملين فيها وعددهم 22 شخصًا، وذلك حرصًا على سلامتهم وعدم تأثرهم بنواتج الحريق، وأن فرق التحقيق تعمل على تحديد سبب الحريق.