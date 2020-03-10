«الأرصاد»: سحب رعدية على الباحة ورياح نشطة بالمدينة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، من سحب رعدية على منطقة الباحة، ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.

وأفاد التنبيه أن السحب الرعدية على الباحة ستكون مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـ 8 مساءً، (مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والمراكز التابعة لها).

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، مطالبة المواطنين والمقيمين أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعية إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.

وتضمن التنبه المتعلق بالمدينة المنورة، تعرض المنطقة لرياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

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وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل (المدينة المنورة ومحافظة الحناكية – المهد)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

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