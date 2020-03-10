حال رغبتهم بالعودة.. سفارة المملكة في جاكرتا تدعو المواطنين للتنسيق مع خطوط الطيران

أحاطت سفارة السعودية في جاكرتا، المواطنين المتواجدين في إندونيسيا، علمًا بأنه في حال رغبتهم بالعودة إلى المملكة، والذين لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية، ضرورة التنسيق مبكرًا مع تلك الناقلات.

وجددت السفارة دعوتها لأهمية التواصل معها لتقديم المساعدة عبر الأرقام التالية:

1. طوارئ شؤون السعوديين: 00628553003000 و00628111806446

2. ورقم الهاتف هو 00622128094000

3. أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وكانت السلطات الإندونيسية، أعلنت أمس، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 19 حالة.

وقال المتحدث الحكومي أحمد يوريانتو، إن اثنين من المصابين أجانب، مبينًا أن حالة جميع المصابين مستقرة.

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وكانت إندونيسيا قد فرضت قيودًا على القادمين من مناطق إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران، في إطار جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

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