«مركز مكافحة الأمراض» يطلق موقعًا إلكترونيًا لطرق الوقاية من كورونا

أطلق المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الثلاثاء، موقعًا إلكترونيًا للتعريف بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وطرق الوقاية منه.

وأوضح المركز عبر حسابه بتويتر، أنه يمكن الدخول للموقع عبر الرابط التالي: https://covid19.cdc.gov.sa.

واشتمل الموقع على تحديث يومي بالحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس وعدد الوفيات والمتعافين، وذلك داخل المملكة وباقي دول العالم.

كما تضمن الموقع معلومات عامة عن الفيروس وكيفية انتشاره وأعراض الإصابة به، والتدابير الوقائية لمنع الإصابة بالفيروس.

وكذلك التدابير الوقائية للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا أو الحالات المؤكدة ولكن لا تحتاج إلى البقاء في المستشفى، وتنبيهات السفر التي تتضمن ثلاثة ألوان هي –حسب الخطورة- الأحمر والبرتقالي والأصفر.

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يذكر أن وزارة الصحة أعلنت مساء أمس الاثنين، اكتشاف 5 حالات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 20 حالة.

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