نتائج تحاليل الـ «DNA»لوالد نسيم الحبتور «غير متطابقة» مع الشاب طلال

كشف «سعد بن شايع»، محامي والد نسيم الحبتور، عن أن نتائج فحص البصمة الوراثية (DNA)، التي خرجت اليوم الثلاثاء أثبت عدم تطابق البصمة الوراثية لموكله مع الشاب طلال الذي كان يعتقد أنه المختطف نسيم حبتور .

وكان «سعد بن شايع»، محامي نوري الحبتور، ذكر في وقت سابق، أنه تقدّم بطلب يتضمن ترتيب إجراءات الفحص لدى جهة جديدة لاعتبارات نفسية ومعنوية، على أن يكون الفحص الجديد بالرياض، حتى تخرج النتائج من جهتين مختلفتين، وفقًا لـ«العربية».

وفى حديثه السابق، أشار محامي نوري الحبتور إلى أنه تم إجراء تحليل البصمة الوراثية (DNA) في الدمام والرياض.

يُذكر أن أمير المنطقة الشرقية الأمير «سعود بن نايف»، وجه في 29 فبراير الماضي، بدراسة طلب والد المفقود «نسيم حبتور» وإجراء تحاليل الـ«DNA»؛ للتثبت من النَّسَب.

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