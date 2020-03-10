بالصور.. بلدية العمرة بمكة تضبط مصنعًا للنجارة تديره عمالة مخالفة

ضبطت ‫بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مصنعاً مخالفاً لأعمال النجارة في أبو مراغ، تديره عمالة مخالفة دون وجود تراخيص نظامية لمزاولة النشاط ودون استيفاء لاشتراطات السلامة.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي، إنه تم القبض على عمالة آسيوية مخالفة حولت إحدى الاستراحات في أبو مراغ إلى مصنع مخالف لأعمال النجارة وتنجيد الكنب والأثاث.

وأشار إلى أنه تم إغلاق الموقع وتسليم العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالِكه، مؤكداً استمرار الجولات الرقابيّة على المستودعات المُخالفة بنطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

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