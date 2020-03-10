ضبطت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مصنعاً مخالفاً لأعمال النجارة في أبو مراغ، تديره عمالة مخالفة دون وجود تراخيص نظامية لمزاولة النشاط ودون استيفاء لاشتراطات السلامة.
وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي، إنه تم القبض على عمالة آسيوية مخالفة حولت إحدى الاستراحات في أبو مراغ إلى مصنع مخالف لأعمال النجارة وتنجيد الكنب والأثاث.
وأشار إلى أنه تم إغلاق الموقع وتسليم العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالِكه، مؤكداً استمرار الجولات الرقابيّة على المستودعات المُخالفة بنطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
اقرأ أيضًا:
بالصور.. بلدية العمرة الفرعية تضبط مسلخًا عشوائيًّا بالشميسي
بالصور.. بلدية العمرة تزيل مخططًا عشوائيًا بـ«الشميسي» غرب مكة
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بلدية العمرة بمكة تضبط مصنعًا للنجارة تديره عمالة مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.