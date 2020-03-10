بالصور.. «السديس» يشارك في أعمال التطهير والتعقيم الاحترازية بالمسجد الحرام

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، في أعمال التطهير والتعقيم الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وشملت عملية التطهير أمس، تطهير صحن المطاف، والكعبة المشرفة، والحجر الأسود، والركن اليماني، والمقام، تفقد خلالها «السديس» عمليات الغسيل والتعقيم والتطهير الاحترازية بشكل مباشر.
وأوضح أن هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية من الأعمال التي يُتقرب بها إلى الله تعالى، وأن الشرف كل الشرف في المشاركة بتطهير بيت الله العتيق، لا سيما أن ما يُقام به من أعمال تطهير وتعقيم لصحن المطاف، والكعبة المشرفة، والحجر الأسود، والركن اليماني، والمقام بشكل خاص والمسجد الحرام بشكل عام هي أعمال احترازية وقائية من شأنها دفع الضر والبلاء بعد إذن الله -عز وجل- عن قاصدي البيت الحرام وزائرية.
ودعا السديس أن يرفع الضرر والبلاء عن الجميع، وأن يحمي هذه البلاد المباركة من كل كيد ومكروه.
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