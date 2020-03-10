القبض على مجهولين يقومون بصناعة الخمور وتهريب المجهولات في خميس مشيط

نفذت شرطة محافظة خميس مشيط بقيادة العميد حمد بن مانع آل منجم، حملة أمنية مكثفة، بناءً على توجيهات مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، بحملة أمنية أسفرت عن القبض على عدد من مجهولي الهوية الأفريقية، والقبض على عدد من النساء المجهولات.

وتم القبض على أحد المقيمين يقوم بتهريب النساء المجهولات بسيارته الخاصة، وأثناء المسح الأمني تم العثور على أماكن خصصها المجهولون لصناعة الخمور.

وتم العثور على أسلحة بيضاء، ومادة الحيشيش المخدر، وحبوب (الكبتاجون). وأوضحت شرطة خميس مشيط أنها أحالت المقبوض عليهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية.