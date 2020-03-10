السعودية اليوم / سمو أمير عسير يرعى توقيع اتفاقية بين بنك التنمية الاجتماعية وهيئة تطوير المنطقة



أبها 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة أمس توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير منطقة عسير وبنك التنمية الاجتماعية ، لتمويل المنشآت الصغيرة والقائمة بتكلفة تصل إلى مليار ريال، بحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي .

وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وإثراء تجربة السائح، التي تأتي ضمن إستراتيجية تطوير منطقة عسير كوجهة سياحية في المملكة.

ووقّع الاتفاقية من جانب هيئة تطوير عسير نائب الرئيس التنفيذي الدكتور سعد بن علي الغامدي، ومن جانب بنك التنمية الاجتماعية الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم بن حمد الراشد.

ورفع أمير منطقة عسير الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين-حفظهما الله- على الرعاية والاهتمام الدائمين الذي تحظى به منطقة عسير في كافة برامجها ومشروعاتها التنموية، والتي يأتي ضمنها مشروع "رحلة السائح" ، مبينا أن هذا المشروع سيسهم في التكامل مع إستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويحقق ـ بإذن الله ـ مستقبل أكثر ازدهاراً لكافة المنشآت الصغيرة والقائمة، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والسياحي والنهوض بأعمال الشباب والفتيات بالمنطقة . مقدماً الشكر والتقدير كذلك لمعالي وزير الموارد البشرية وكافة منسوبي الوزارة على جهودهم القائمة ودورهم الكبير في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة وما تحمله رؤية الوطن الطموحة .

من جهته أشار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن توقيع الاتفاقية يعزز من بناء شراكة إستراتيجية تنموية بين البنك وهيئة تطوير عسير، متطلعا إلى رفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والناشئة في التنمية الاقتصادية والمساهمة في رفع الناتج المحلي وذلك من خلال دعم المواطنين لممارسة العمل الحر وامتلاك مشاريعهم الخاصة والتي ينعكس أثرها على دعم التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين والمواطنات من أبناء المنطقة .

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد أن البنك سيقدم مجموعة من الحلول التمويلية النوعية التي تعزز من توجيه التمويل إلى القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أنه يسعى من خلال التوسع في تمويل المشاريع المستهدفة إلى ضخ تمويل يصل إلى مليار ريال لدعم الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة العاملين في القطاع من رواد ورائدات الأعمال.

يذكر أن التعاون المشترك مابين الهيئة والبنك يأتي ضمن استراتيجية منطقة عسير لتنفيذ مشروع "رحلة السائح" الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير، كأحد البرامج الإستراتيجية باعتبار السياحة الركيزة الأساسية في تطوير المنطقة، كما يسهم المشروع في تعزيز حركة الاقتصاد ونمو الوظائف في منطقة عسير.

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13:54ت م

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