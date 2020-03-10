

مكة المكرمة 15 رجب 1441هـ الموافق 10 مارس 2020م واس

اتخذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة عدداً من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قامت الإدارة بإلزام الأسواق المركزية والمحلات التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة بمكة المكرمة، بتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، إضافةً إلى تعقيم الأرضيات والأسطح بشكل مستمر وتعقيم عربات التسوق، وتم توجيه مراقبي الأمانة ومراقبي الجهات ذات العلاقة بلس القفازات والكمامات أثناء التفتيش على المنشآت حفاظاً على سلامتهم.

كما شددت "صحة البيئة" على العاملين في صوالين الحلاقة والصوالين النسائية بلبس الكمامات والقفازات أثناء تقديم الخدمة وعدم السماح للمستهلك في المخابز والأفران بتعبئة الخبز يدوياً، وضرورة توفير الملاقط والقفازات لإستخدامها في هذا الغرض مع إلزام العاملين بسرعة تعبئة الخبز بعد تبريده مباشرة.

وفي السياق ذاته شرعت الإدارة العامة للصحة العامة فور ورود تحذيرات فيروس كورونا بتأمين أدوات التعقيم بكافة مباني إداراتها وإلزام الجميع باستخدام المعقمات عند الدخول والخروج في جميع أوقات الدوام، وذلك حرصاً منها على سلامة منسوبيها والمراجعين من مختلف شرائح المجتمع.

// انتهى //

13:49ت م

0099





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير للحد من (كورونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.