السعودية اليوم / "الأونروا" تنفي وجود أي إصابات لفيروس كورونا بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان



بيروت 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

نفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها لمواجهة كل الاحتمالات.

وأكدت المتحدثة باسم "الأونروا" في لبنان هدى السمرا، أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن إصابة لاجئة فلسطينية بفيروس "كورونا"، أو تسجيل أي إصابات في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى هذه اللحظة.

وأضافت أن من بين تلك الخطوات أخذ الموافقة من الجهات المختصة بدخول الصليب الأحمر اللبناني إلى المخيمات الفلسطينية، لنقل أي حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، باعتباره المسؤول الوحيد لنقل المصابين، في حال ظهور أي عارض على أي من اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات.

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13:47ت م

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