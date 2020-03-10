السعودية اليوم / سمو أمير نجران يتسلم تقريراً عن أعمال لجنة مراقبة الأراضي والتعديات بمحافظة يدمة



نجران 15 رجب 1441هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بجهود لجنة مراقبة الأراضي والتعديات بمحافظة يدمة، في استرداد مساحة تتجاوز 20 مليونًا و480 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية، بعد التعدي عليها بإحداثيات غير نظامية.

وتسلّم سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم تقريرًا عن أعمال اللجنة في استرداد هذه الأراضي، قدمه محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، بحضور أعضاء اللجنة حيث أزيلت الإحداثيات عن أراضي مخصصة لمشروع مخطط الدوائر الحكومية، وأخرى لوزارة الإسكان، ومتنزه طبيعي، ومركز التنمية الاجتماعية، والمعهد العلمي، وسوق المواشي والأعلاف.

وثمّن سموه هذه الجهود التي تعكس إخلاص فريق العمل وأمانتهم في أداء مهامهم، مؤكدًا أن عمل لجان مراقبة الأراضي والتعديات يسمو إلى إحقاق الحقوق، ومنها حفظ حق الأجيال المقبلة، وصون الأملاك والمصالح والمنافع العامة.

من جهته أوضح محافظة يدمة أن ما حققته اللجنة بالمحافظة انطلق من دعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة، مؤكدًا اعتزازه وأعضاء اللجنة بما تلقاه من إشادة وتحفيز من سموه.

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13:44ت م

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