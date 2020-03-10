السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تُفعل خدماتها عن بُعد



مكة المكرمة 15 رجب 1441هـ الموافق 10 مارس 2020م واس

بادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي، بالإعلان عن مجموعة من الخدمات الإلكترونية تحت عنوان "مخدوم وأنت في بيتك" والتي يمكن للمواطن الاستفادة منها عن بُعد من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية والتواصل عبر الأرقام التي خصصتها الأمانة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا و حفاظاً على سلامة المواطنين وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم.

وأوضح مدير عام خدمة العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل حلواني، أنه يمكن الاستفادة من إنهاء كافة الإجراءات عن بُعد من خلال منصة "بلدي" وخدمة الرخص التجارية، وفرز الأراضي المخططة، وتسجيل وتعديل الصكوك للمخططات المعتمدة، وتقديم الدعم التقني لخدمة "سبيل" والاستعلام عن المعاملات، عبر الرقم 0544229077 إضافةً إلى إمكانية الإبلاغ عن الأماكن الموبوءة عبر الرقم 0539400940 وإرسال البلاغات عبر تطبيق "الواتس آب" والرقم الموحد 940.

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13:38ت م

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