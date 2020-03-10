السعودية اليوم / ليبيا تؤكد عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا



طرابلس 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أنه لم يسجل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا في المدن الليبية ، بناءً على البيانات الواردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، والبيانات الواردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ .

واستعرض المركز إجراءاته لمنع تسلل فيروس كورونا إلى ليبيا من خلال تقديم ورشة عمل تدريبية لفرق الاستجابة السريعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .

// انتهى //

13:35ت م

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