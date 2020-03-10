السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يستقبل فريق معاً التطوعي



مكة المكرمة 15 رجب 1441هت الموافق 10مارس 2020م واس

استقبل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه "اليوم" الرئيس التنفيذي لفريق معاً التطوعي خالد المالكي وبعض أعضاء الفريق وتم خلال الزيارة مناقشة سبل تعاون الفِرق التطوعية مع الأمانة.

وأثنى المهندس القويحص على العمل الإنساني النبيل الذي تقوم الفرق التطوعية، مشيراً بأن الأعمال التطوعية دلالة على حرص أبناء هذا الوطن للمساهمة في بناء وخدمة المجتمع ومساعدة الآخرين، مشيداً بجهود فريق معاً التطوعي ودورهم المميز كأصدقاء للتطوع البلدي في دعم أعمال أمانة العاصمة المقدسة.

واستعرض "المالكي" المبادرة التطوعية التي أطلقها فريق معاً التطوعي تحت شعار "معاً لبيئة نظيفة وحياة نزيهة" والتي تهدف إلى التوعية بعدم رمي المُخلفات من المركبات أثناء السير في الطرقات ووضع أكياس مُخصصة للنفايات داخل المركبات، ورفع مستوى الوعي بأهمية المُحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، مشيراً إلى توزيع 100 الف كيس كمرحلة أولى، لافتاً بأن المبادرة لاقت دعماً ومساندة من عدد من الجهات الحكومية، إضافةً إلى شركاء النجاح بالمدارس التعليمية بمكة المكرمة.

// انتهى //

13:14ت م

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