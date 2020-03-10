السعودية اليوم / أمانة عسير تستعيد أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية



أبها 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

استعادت أمانة منطقة عسير، والبلديات التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية التي استعادتها من 11 موقعًا مختلفًا بمنطقة عسير.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن إزالات التعديات شملت 2,068,590 م2 حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت و إحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية أو تراخيص نظامية.

وأكد الحميدي أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المعتدين وفي كافة المواقع بالمنطقة، مبينًا أن التعدي على الأراضي الحكومية يعد من أهم الأمور التي تعرقل حركة التنمية العمرانية.

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12:22ت م

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