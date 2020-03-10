السعودية | مدير “الصحة العالمية” يشكر خادم الحرمين على تقديم 10 ملايين دولار للحد من “كورونا”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مدير “الصحة العالمية” يشكر خادم الحرمين على تقديم 10 ملايين دولار للحد من “كورونا” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:59 مساءً, 10 مارس 2020 م المناطق - الرياض أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بتقديم مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي للمنظمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19″.

وعبر الدكتور تيدروس في تغريدة له على حسابه بتويتر عن امتنانه الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وشعب المملكة، للدعم المقدم لمنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.

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