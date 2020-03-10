السعودية | السفارة السعودية بالكويت تدعو مواطنيها لتأمين سفرهم عبر البر أو الجو

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:48 مساءً, 10 مارس 2020 م المناطق - الرياض أعلن سفير خادم الحرمين لدى الكويت عن إمكانية عودة المواطنين المقيمين والزائرين – الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن – عن طريق منفذي الرقعي والخفجي براً . وأوضح ان السفارة قامت بالتنسيق لرحلة على الخطوط الجوية السعودية من مطار الكويت الدولي مساء يوم غد الاربعاء الموافق ١٤٤١/٧/١٦ الى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وعليه نأمل من المواطنين الراغبين العودة عن طريق الجو الإتصال على الأرقام الموضحة ادناه خلال ٢٤ ساعة .

0096551121069

0096550155955

0096522550021

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