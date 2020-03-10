السعودية | أرامكو تعلن بأنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في شهر أبريل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أرامكو تعلن بأنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في شهر أبريل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:43 مساءً, 10 مارس 2020 م المناطق-الرياض أعلنت شركة أرامكو السعودية بأنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في شهر ابريل بزيادة 300 الف برميل يوميا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وقالت الشركة أنه تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتباراً من أول شهر ابريل، وتتوقع الشركة أثر مالي إيجابي على المدى الطويل.

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