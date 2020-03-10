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وزير الطاقة: كل منتج للنفط يحتاج لاستعراض تنافسيته في سوق حرة
لا نرى ما يبرر عقد اجتماع لأوبك+
متابعات الخليج 365 - الرياض
علق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على قرار شركة أرامكو بأنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يومياً في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة القصوى المستدامة، بقوله : “في سوق حرة فإن كل منتج للنفط يحتاج لاستعراض تنافسيته والحفاظ على حصته السوقية وتعزيزها”.
وأضاف وزير الطاقة: “لا نرى ما يبرر عقد اجتماع لأوبك+ فقط لنظهر الفشل في التعامل مع الأزمة الحالية”.
وأعلنت شركة أرامكو اليوم الثلاثاء، بأنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يومياً في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً.
وأضافت الشركة أنه تم الاتفاق مع العملاء على تزويدهم بهذه الكميات اعتباراً من أول شهر أبريل. وتتوقع الشركة أثراً مالياً إيجابياً على المدى الطويل.
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، اليوم، إن الشركة سترفع إمداداتها النفطية التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة إلى 12.3 مليون برميل يومياً في أبريل.
وقال أمين الناصر، في بيان لرويترز، إن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يومياً. وتابع أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتباراً من أول أبريل.
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