سفارة المملكة لدى جاكرتا تدعو المواطنين للتنسيق مع خطوط الطيران

2020-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت سفارة المملكة لدى جاكرتا دعوتها للسعوديين هناك والراغبين في العودة بالتواصل معها لتقديم المساعدة والتنسيق مع خطوط الطيران.

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وقالت السفارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: “أحاطت سفارة المملكة في جاكرتا المواطنين المتواجدين في إندونيسيا علمًا بأنه في حال رغبتهم بالعودة إلى المملكة، والذين لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية، ضرورة التنسيق مبكرًا مع تلك الناقلات”.

وجددت السفارة دعوتها لأهمية التواصل معها لتقديم المساعدة عبر الأرقام التالية: “طوارئ شؤون السعوديين: 00628553003000 و00628111806446″، ورقم الهاتف هو 00622128094000، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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