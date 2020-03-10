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شكرا لقرائتكم عرض الفيلم السعودي مسامير على منصة Netflix ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عرض الفيلم السعودي مسامير على منصة Netflix
يأتي في 19 مارس الجاري
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
ظهر العرض الترويجي لفيلم الرسوم المتحركة السعودي مسامير، على منصة نتفليكس Netflix، ليتأكد بذلك عرضه رسميًا على الشبكة الأمريكية.
ومن المقرر أن يتم عرض فيلم مسامير هذا الشهر، وتحديدًا في 19 مارس.
وكان قد صدر فيلم مسامير، من إخراج وتأليف مالك نجر، في 9 يناير 2020 في المملكة، وهو فيلم رسوم متحركة كوميدي، وأحداثه مأخوذة عن مسلسل كرتوني سعودي على اليوتوب، ومدته 115 دقيقة.
الفيلم من بطولة كل من عبد العزيز الشهري، شهد الأحمري، يوسف الدخيل، إبراهيم خيرالله.
وتدور قصة فيلم مسامير حول فتاة سعودية شغوفة بالذكاء الاصطناعي، تشرع في رحلة لإبداع الخير في العالم باستخدام الروبوتات.
ويُذكر أن شبكة البث الأمريكية Netflix كانت قد اختارت ستة أفلام سعودية قصيرة لعرضها على المنصة، وتختلف قضاياها بين تسليط الضوء على الموضوعات المثيرة للتفكير وبين التركيز على الموضوعات الاجتماعية، ومناقشة التطرف والنفسية الإنسانية، وهم: 27 من شعبان، وسطي، سومياتي بتدخل النار؟، ومن كآبة المنظر، الجرذي، ستارة.
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