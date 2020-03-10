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مدير منظمة الصحة العالمية يشكر خادم الحرمين الشريفين على تقديم 10 ملايين دولار للحد من انتشار فيروس كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي للمنظمة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وعبر الدكتور تيدروس في تغريدة له على حسابه بتويتر عن امتنانه الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وشعب المملكة، للدعم المقدم لمنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.