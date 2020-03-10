، "حساب المواطن" يودع 2.7 مليار ريال دعم الدفعة 28 لمستفيديه عن شهر مارس ،

محمد بن مسعود - الدمام - 68.8 مليار ريال إجمالي الدفعات .. نسبة المستفيدين من البرنامج ارتفعت لـ + 0.5%

أودع اليوم الثلاثاء برنامج حساب المواطن 2.7 مليار ريال؛ مخصص دعم شهر مارس، للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والعشرين 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال؛ ليصبح مجموع ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 68.8 مليار ريال؛ منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أن الدفعة الحالية شملت تعويض السعر الناتج عن التعديل الشهري لأسعار البنزين، مبيناً أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.5% عن الدفعة السابقة، وأشار إلى أن 53 % من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1013 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني؛ إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53%، وشكل الذكور المستقلون 47%، موضحاً أن 83% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.حساب المواطن