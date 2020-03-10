، كورونا.. التشيك تسجل الحالة 40 ونيجريا تعلن عن ثاني إصابة ،

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ارتفعت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في التشيك إلى 40 حالة.
وأفاد وزير الصحة التشيكي آدم فويتش في تصريحات اليوم، بأن مجلس الأمن القومي يجتمع اليوم من أجل متابعة تطورات الأوضاع في أعقاب تفشي الفيروس في البلاد.
ومن جهة أخرى، سجلت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزير الصحة النيجيري أوساجي إيهانير، أن الحالة الجديدة المسجلة هي لشخص في مدينة أوجون من المقربين للحالة الأولى؛ مشيرًا إلى أن نحو 40 شخصًا موجودين حاليًا في العزل الصحي، ويخضعون للرقابة الصحية.
وسجلت الصحة النيجيرية في وقت سابق أول إصابة لمواطن إيطالي يعمل في نيجيريا، وعاد من مدينة ميلانو الإيطالية إلى مدينة لاغوس، قبل أن يتم اكتشاف إصابته بكورونا.التشيك فيروس كورونا الجديد
كورونا.. التشيك تسجل الحالة 40 ونيجريا تعلن عن ثاني إصابةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-10
ارتفعت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في التشيك إلى 40 حالة.
وأفاد وزير الصحة التشيكي آدم فويتش في تصريحات اليوم، بأن مجلس الأمن القومي يجتمع اليوم من أجل متابعة تطورات الأوضاع في أعقاب تفشي الفيروس في البلاد.
ومن جهة أخرى، سجلت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزير الصحة النيجيري أوساجي إيهانير، أن الحالة الجديدة المسجلة هي لشخص في مدينة أوجون من المقربين للحالة الأولى؛ مشيرًا إلى أن نحو 40 شخصًا موجودين حاليًا في العزل الصحي، ويخضعون للرقابة الصحية.
وسجلت الصحة النيجيرية في وقت سابق أول إصابة لمواطن إيطالي يعمل في نيجيريا، وعاد من مدينة ميلانو الإيطالية إلى مدينة لاغوس، قبل أن يتم اكتشاف إصابته بكورونا.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
01:01 PM
مجلس الأمن القومي في براغ يجتمع اليوم لمتابعة تطورات الأوضاع
ارتفعت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في التشيك إلى 40 حالة.
وأفاد وزير الصحة التشيكي آدم فويتش في تصريحات اليوم، بأن مجلس الأمن القومي يجتمع اليوم من أجل متابعة تطورات الأوضاع في أعقاب تفشي الفيروس في البلاد.
ومن جهة أخرى، سجلت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزير الصحة النيجيري أوساجي إيهانير، أن الحالة الجديدة المسجلة هي لشخص في مدينة أوجون من المقربين للحالة الأولى؛ مشيرًا إلى أن نحو 40 شخصًا موجودين حاليًا في العزل الصحي، ويخضعون للرقابة الصحية.
وسجلت الصحة النيجيرية في وقت سابق أول إصابة لمواطن إيطالي يعمل في نيجيريا، وعاد من مدينة ميلانو الإيطالية إلى مدينة لاغوس، قبل أن يتم اكتشاف إصابته بكورونا.
، كورونا.. التشيك تسجل الحالة 40 ونيجريا تعلن عن ثاني إصابة ،
المصدر : الخليج 365
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