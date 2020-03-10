- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجّلت باكستان، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 16 حالة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند الباكستاني، اليوم، أن ستة من المصابين الجدد وصلوا إلى مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند قادمين من سوريا عبر قطر؛ بينما وصل ثلاثة آخرون إلى كراتشي من بريطانيا عبر مطار دبي.
وأضاف المتحدث أنه يوجد في الوقت الحالي 13 شخصًا مصابون بفيروس كورونا يخضعون للعلاج في إقليم السند.
من جهة أخرى، أشارت مصادر طبية باكستانية إلى تعافي أول حالة لمريض بفيروس كورونا في باكستان وخروجه من المستشفى.
باكستان فيروس كورونا الجديد
تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في باكستانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-10
سجّلت باكستان، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 16 حالة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند الباكستاني، اليوم، أن ستة من المصابين الجدد وصلوا إلى مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند قادمين من سوريا عبر قطر؛ بينما وصل ثلاثة آخرون إلى كراتشي من بريطانيا عبر مطار دبي.
وأضاف المتحدث أنه يوجد في الوقت الحالي 13 شخصًا مصابون بفيروس كورونا يخضعون للعلاج في إقليم السند.
من جهة أخرى، أشارت مصادر طبية باكستانية إلى تعافي أول حالة لمريض بفيروس كورونا في باكستان وخروجه من المستشفى.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
10:45 AM
ستة من المصابين الجدد وصلوا قادمين من سوريا عبر قطر
سجّلت باكستان، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 16 حالة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند الباكستاني، اليوم، أن ستة من المصابين الجدد وصلوا إلى مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند قادمين من سوريا عبر قطر؛ بينما وصل ثلاثة آخرون إلى كراتشي من بريطانيا عبر مطار دبي.
وأضاف المتحدث أنه يوجد في الوقت الحالي 13 شخصًا مصابون بفيروس كورونا يخضعون للعلاج في إقليم السند.
من جهة أخرى، أشارت مصادر طبية باكستانية إلى تعافي أول حالة لمريض بفيروس كورونا في باكستان وخروجه من المستشفى.
، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في باكستان ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.