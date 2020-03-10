، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في باكستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - ستة من المصابين الجدد وصلوا قادمين من سوريا عبر قطر

سجّلت باكستان، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 16 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند الباكستاني، اليوم، أن ستة من المصابين الجدد وصلوا إلى مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند قادمين من سوريا عبر قطر؛ بينما وصل ثلاثة آخرون إلى كراتشي من بريطانيا عبر مطار دبي.

وأضاف المتحدث أنه يوجد في الوقت الحالي 13 شخصًا مصابون بفيروس كورونا يخضعون للعلاج في إقليم السند.

من جهة أخرى، أشارت مصادر طبية باكستانية إلى تعافي أول حالة لمريض بفيروس كورونا في باكستان وخروجه من المستشفى.

باكستان فيروس كورونا الجديد