السعودية اليوم / السلطات المصرية تغلق معبر رفح في كلا الاتجاهين



غزة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أغلقت السلطات المصرية، اليوم، معبر رفح البري أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة المعابر في غزة، فإن ذلك جاء بعد أن عمل المعبر ساعات الفجر الأولى لإدخال المعتمرين العائدين من الديار الحجازية إلى قطاع غزة.

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12:50ت م

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