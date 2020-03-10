

رفحاء 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

دعت كلية المجتمع وكلية العلوم والآداب بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية الطلاب والطالبات، إلى متابعة حساباتهم في البلاكبورد، مشيرة إلى أنها ستفعل الفصول الافتراضية وتوظيف تقنية Blackboard اليوم في تدريس المقررات فترة تعليق الدراسة.

وأوضحت الكلية أن أعضاء هيئة التدريس سيواصلون متابعة رسالتهم الأكاديمية، وستواصل الكليات أداء رسالتها من خلال البلاك بورد والتعليم الافتراضي حتى العودة لمقاعد الدراسة، داعية طلابها وطالباتها على متابعة حساباتهم والتفاعل والتواصل مع أساتذتهم.

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12:48ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كلية المجتمع وكلية العلوم والآداب برفحاء تدرس مقرراتها بـ "نظام البلاك بورد والفصول الافتراضية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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