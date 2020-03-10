السعودية اليوم / مدير منظمة الصحة العالمية يشكر خادم الحرمين الشريفين على تقديم مبلغ 10 ملايين دولار للحد من انتشار فيروس كورونا



الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بتقديم مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي للمنظمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".

وعبر الدكتور تيدروس في تغريدة له على حسابه بتويتر عن امتنانه الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

12:33ت م

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الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بتقديم مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي للمنظمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".وعبر الدكتور تيدروس في تغريدة له على حسابه بتويتر عن امتنانه الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وشعب المملكة، للدعم المقدم لمنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.// انتهى //12:33ت م0079

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