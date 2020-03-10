السعودية اليوم / أمين الباحة يوقع عقد مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة لبلدية محافظة المندق



الباحة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

وقّع أمين منطقة الباحة علي بن محمد السواط اليوم، عقد مشروع سفلته وأرصفة وإنارة, ومشروع تأهيل وتطوير الشوارع والطرق والإنارة بمحافظة المندق، مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ 1.329.650 ريالاً، وذلك في مكتبه بالأمانة، بحضور رئيس بلدية محافظة المندق المهندس سعيد الزهراني.

وأوضح الدكتور السواط أن هذا المشروع يضاف إلى العديد من المشروعات البلدية والخدمة التي تشهدها مختلف محافظات الباحة، التي تهدف لخدمة المنطقة والأهالي.

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12:24ت م

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