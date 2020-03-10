السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في التشيك إلى 40 حالة



براغ 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

ارتفعت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في التشيك إلى 40 حالة.

وأفاد وزير الصحة التشيكي آدم فويتش في تصريحات اليوم، أن مجلس الأمن القومي يجتمع اليوم من أجل متابعة تطورات الأوضاع في أعقاب تفشي الفيروس في البلاد.

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12:22ت م

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