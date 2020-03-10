السعودية اليوم / توقيع مذكرة تفاهم لتوطين ونقل تقنية صناعة الإنسولين في المملكة



الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم مع شركة سانوفي

وتضمنت المذكرة التي وقعت بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تبادل الخبرات المعرفية وتوطينها، وسرعة توافر الأدوية المبتكرة في علاج مرضى السكري في المملكة، وتقديم حلول مبتكرة للرعاية الصحية لعلاج وتقليل أضرار داء السكري في المملكة.

// انتهى //

12:15ت م

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الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسوقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم مع شركة سانوفي السعودية ، وذلك للبدء في توطين ونقل تقنية صناعة الإنسولين محلياً في المملكة وإمكانية التصدير الخارجي لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.وتضمنت المذكرة التي وقعت بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تبادل الخبرات المعرفية وتوطينها، وسرعة توافر الأدوية المبتكرة في علاج مرضى السكري في المملكة، وتقديم حلول مبتكرة للرعاية الصحية لعلاج وتقليل أضرار داء السكري في المملكة.// انتهى //12:15ت م0072

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