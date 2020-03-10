السعودية اليوم / فتح 100 فصل افتراضي "للتعلم عن بعد" بجامعة بيشة



أبها 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

فتحت جامعة بيشة اليوم أكثر من 100 فصل افتراضي ضمن تطبيق خطة عمادة التعلم الإلكتروني.

وأشار معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي إلى أن تطبيق الخطة، يأتي تنفيذاً لتوجيه معالي وزير التعليم بتفعيل "التعليم عن بُعد" خلال فترة تعليق الدراسة المؤقت بالمملكة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

وأوضح الدكتور نقادي بأنه تم تدريب أكثر من 300 عضو من أعضاء هيئة التدريس على مهارات الفصول الافتراضية سواء من بعد أو داخل معامل التعلم الإلكتروني منذ صدور قرار التعليق، وذلك لرفع فاعلية التعامل مع برنامج "البلاك بورد"، مبيناً أنه تم البدء بدمج أكثر من ٦٥٠٠ شعبة بالجامعة وفروعها لتوحيد جهود الأقسام ومساعدتهم لدعم التعليم عن بعد، كما تم إنشاء غرفة عمليات ودعم فني بالعمادة تخدم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في أدوات التعلم الإلكتروني، حيث تعمل عمادة التعلم الإلكتروني على مدار اليوم لتقديم الدعم الفني عبر غرفة العمليات وعبر تذاكر الدعم الفني والاتصالات الهاتفية وتطبيق الواتساب.

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12:06ت م

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