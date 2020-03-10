السعودية اليوم / رئيس بلدية تيماء يلتقي الفريق السعودي الألماني للتنقيب عن الآثار في المحافظة



تبوك 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

التقى رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي بمقر البلدية اليوم، الفريق السعودي الألماني للتنقيب عن الآثار في المحافظة، يتقدمهم مدير متاحف المملكة الدكتور ماجد بن تركي العنزي ومدير متحف تيماء سعود محمد الماضي.

وفي مستهل اللقاء رحب المهندس البلوي بالفريق، ثم أستمع الحضور لشرح مفصل من قبل مدير متحف تيماء عن أبرز المعالم الأثرية والتاريخية بمدينة تيماء والجهود المبذولة لحماية تلك المواقع، بعدها انتقل الجميع للوقوف ميدانياً على موقع رجوم صعصع، مقر أعمال الفريق، والمعامل الخاصة به لمعالجة القطع الأثرية ودراستها، كما أطلع الحضور على مراحل وأعمال التنقيب الأثرية التي ستقام في الموقع، إضافة إلى موقع قرية، والسور الأثري بمحافظة تيماء، ومناقشة تطوير الموقع وتهيئته بعد الانتهاء من مشروع التسوير المنفذ من قطاع الآثار والمتاحف.

وفي ختام اللقاء أبدى الوفد اعجابه بما شاهدوه من تنظيم ومتابعة من قبل بلدية تيماء، مؤكدين أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات والجهات لحماية المواقع الأثرية وتنميتها.

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12:05ت م

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