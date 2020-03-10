السعودية اليوم / الفلبين تسجل 35 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



مانيلا 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

سجّلت الفلبين 35 حالة إصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وأكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 35 حالة.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية بشأن حالة المرضى.

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12:00ت م

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