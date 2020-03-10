السعودية | تعليق تداول سهم شركة أرامكو بناءً على طلب الشركة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تعليق تداول سهم شركة أرامكو بناءً على طلب الشركة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:22 مساءً, 10 مارس 2020 م المناطق - الرياض أعلنت السوق المالية السعودية تعليق تداول سهم شركة الزيت العربية السعودية في السوق ابتداءً من الساعة 11:48 اليوم الثلاثاء وذلك بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 11:50.

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