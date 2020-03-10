السعودية | “500” ألف ريال على من يخفي بيانات صحته وسفره

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “500” ألف ريال على من يخفي بيانات صحته وسفره والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:20 صباحًا, 10 مارس 2020 م المناطق_الرياض قال بيان صادر عن النيابة العامة أمس الإثنين 9 مارس 2020، إن النيابة ستفرض غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال “133 ألف دولار” على من لا يفصح عن بياناته الصحية وتفاصيل تحركات سفره، عند منافذ الدخول.

وأضاف البيان أنه سيتم فرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، على الأشخاص الذين لا يمتثلون للتعليمات، وقال إن مُشغّلي وسائل النقل سيتحمّلون مسؤولية أي ضرر ينتج عن مخالفتهم للتعليمات.

وقال البيان: “يجب على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغّليها في منافذ الدخول، التزام التعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية”.

وعلَّقت المملكة سفر المواطنين والمقيمين، مؤقتاً، من وإلى عدة دول أوروبية وعربية وآسيوية، وقالت إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مواطن يسافر إلى إيران، التي سجلت 237 حالة وفاة بسبب الفيروس حتى الإثنين.

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