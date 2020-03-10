شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نتيجة فحص «نسيم حبتور» خيبة أمل تعم «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المحامي سعد الشايع، عدم تطابق نتيجة فحص البصمة الوراثية للشاب المشتبه فيه مع والد المختطف «نسيم حبتور».

وعلق يسلم حبتور أخ «المختطف نسيم» عن نتيجة الفحص عبر تويتر بـ «لا حول ولا قوة الا بالله.. اللهم لك الحمد على كل حال».

وتفاعل العديد مع قضية اختطاف نسيم حبتور الذي اختطف من كورنيش الدمام منذ 24 عاما، وعمت خيبة الأمل «تويتر» كما تصدر وسم #نسيم_حبتور الترند المحلي بأكثر من 70 ألف تغريدة، بعد إعلان نتيجة عدم مطابقة التحليل مع شاب يحمل مواصفات المفقود «نسيم».

وكان الأمل قد تجدد لدى الوالد «نوري حبتور» بعد العثور على مخطوفي الدمام الثلاثة «نايف، موسى، ويوسف» ليعود بمطالبة إعادة فحص الشاب «طلال» للتأكد من صحة النتيجة التي جاءت سابقًا بعدم المطابقة، كما جاء التحليل الثاني بعد توجيه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، بدراسة طلب والد المفقود نسيم حبتور، بإعادة التثبت من هوية الشاب، عبر تحليل DNA، والذي أثبت اليوم بعدم التطابق.