شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الفلبين: رحلات العودة ما تزال موجودة ومجدولة في وقتها والان نبدء بالتفاصيل

تنبه سفارة المملكة بالمواطنين المتواجدين في جمهورية الفلبين والذين يواجهون صعوبة في العودة الى المملكة بسبب تعليق الرحلات الجوية ، إلى أن رحلات الخطوط السعودية لازالت قائمة ومجدولة في وقتها، تأمل السفارة التواصل معها عاجلاً لترتيب وتسهيل إجراءات العودة الى المملكة على اقرب رحل.

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