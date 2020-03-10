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تعليق تداول سهم أرامكو للإعلان عن حدث جوهري
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول سهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” في السوق ابتداء من الساعة 11:48 اليوم الثلاثاء 01/03/2020 وذلك بناء على طلب الشركة وفقا لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري، على بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 11:50.
كما أعلنت شركة أرامكو السعودية بأنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في شهر ابريل بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا. وقد تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتبارا من أول شهر ابريل. وتتوقع الشركة اثر مالي إيجابي على المدى الطويل.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية اليوم إن الشركة سترفع إمداداتها النفطية التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل.
وقال أمين الناصر في بيان لرويترز إن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا. وتابع أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول أبريل.
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