المسند: تقلبات جوية الخميس والجمعة .. يفضل عدم الخروج للبر

2020-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ حدوث تقلبات جوية يومي الخميس والجمعة.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يُنصح بعدم الخروج إلى البر يومي الخميس والجمعة بسبب الرياح المثيرة للغبار”.

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وأضاف المسند يفضل عدم الخروج إلى البر أو عمل مناسبات خارجية يومي الخميس والجمعة؛ بسبب نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للغبار.

وتابع د. عبدالله المسند “يظل الاستقرار الجوي للعناصر كافة هو السائد اليوم، ووفقاً للمؤشرات الأولية متوقع أن تبدأ حالة مطرية يوم الخميس، ومتوقع أن تؤثر في الجزء الشمالي الغربي من السعودية، ويوم الجمعة تتسع جغرافياً والتفاصيل في حينها”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

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