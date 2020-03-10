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فيديو.. ظهور نتيجة فحص الـ DNA بقضية نسيم حبتور
أظهرت عدم تطابق عينة الوالد مع الشاب طلال
متابعات الخليج 365 - الرياض
ظهرت صباح اليوم الثلاثاء نتائج فحص DNA في قضية نسيم حبتور ، حيث أظهرت نتائج الفحص عدم تطابق النتيجة بين والد نسيم حبتور والشاب طلال.
وكانت نتائج فحص DNA التي أجريت في وقت سابق في الدمام أظهرت عدم تطابق العينة بين والد نسيم حبتور والشاب طلال، وجاءت نتيجة الفحص الجديدة من الرياض اليوم لتؤكد عدم التطابق لتظل قضية نسيم حبتور قيد البحث والتحقيق.
يذكر أن نسيم حبتور هو طفل يمني من مواليد السعودية في مدينة الدمام عام 1995، وهو من أب يمني وأم يمنية اختُطف منذ حوالي 24 سنة وهو في سن 18 شهراً، وما زال مفقوداً حتى الآن ولم يتم الكشف عنه، وعمره 25 سنة.
تم اختطاف الطفل اليمني نسيم حبتور عندما خرجت أسرته للنزهة على كورنيش الدمام، وقال والد الطفل نسيم إنه كانت توجد امرأة غريبة في الكورنيش وكانت تحاول أن تستدرج الطفل وكانت تعطيه بعض الحلوى لكي تكسب ثقة أسرة الطفل، وكان نسيم يلعب مع إخوته في حين كان والداه مشغولين ببعض الأشياء تركوا أولادهم عند هذه المرأة لبضع دقائق، وعندما أتى والداه لم يجدا الطفل واختفت المرأة فجأة وكأن الأرض ابتلعتها.
وقام والد الطفل بإخبار الشرطة ولكن دون جدوى، وفي عام 2020 بعد أن تم الكشف عن المرأة التي تخطف الأطفال، وبعد عودة محمد وموسى إلى أسرتيهما؛ عاد الأمل إلى والد نسيم، راجياً من الله أن يرد له ولده المخطوف منذ 24 سنة.
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