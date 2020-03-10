صور.. رئيس الصين يزور ووهان بؤرة فيروس كورونا

2020-03-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة ووهان، بؤرة تفشى فيروس كورونا، وذلك لأول مرة، منذ تفشى الفيروس الصامت القاتل، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

ومن المقرر أن يتفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى ويزور العاملين في الخطوط الأمامية مثل‭ ‬العاملين في المجال الطبي.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها أواخر العام الماضي.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بلاده تواجه وضعاً خطيراً، وذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي لبحث سبل مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد المتمركز في مدينة ووهان وسط البلاد.

وذكر تقرير للتلفزيون الرسمي أنه سيتم تركيز الموارد والمتخصصين في مستشفيات محددة لعلاج الحالات الشديدة، مع عدم تأجيل العلاج بسبب التكلفة، كما سيتم ضمان توفير الإمدادات لإقليم هوبي وعاصمته ووهان.

Advertisements

يأتي هذا فيما سجلت الصين 17 حالة وفاة جديدة و19 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن السلطات الصحية في البلاد أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد ترتفع بذلك إلى 80 ألفاً و754 شخصاً.

وبلغ إجمالي الوفيات في الصين جراء الإصابة بالفيروس 3136 شخصاً.

وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، تم تسجيل 17 وفاة و17 إصابة خلال يوم أمس الاثنين.

ومن بين الإصابات الإجمالية البالغ عددها 80 ألفاً و754 حالة، تماثلت 59 ألفاً و897 حالة للشفاء حتى الآن.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر