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شكرا لقرائتكم شؤون الحرمين تعلق خاصية اللمس على الشاشات التفاعلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شؤون الحرمين تعلق خاصية اللمس على الشاشات التفاعلية
ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
متابعات الخليج 365 - واس
قامت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بتعليق العمل بالشاشات التفاعلية التوعوية التي تعمل بخاصية اللمس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الرئاسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام علي بن حامد النافعي، أن الإجراء يهدف إلى الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولتكون بيئة الحرمين الشريفين خالية من أي أمراض لينعم قاصدوهما بالطمأنينة والسكينة.
وبين النافعي أنه يمكن الاستفادة من بعض المحتوى الرقمي عن بعد عبر بوابة الرئاسة وشاشات العرض الثابتة.
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