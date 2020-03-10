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تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بإقليم كردستان

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تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بإقليم كردستان
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بغداد

سجّل إقليم كردستان العراق اليوم إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وأفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق في بيان بأن الإصابة سجلت لفتاة ( 19 عامًا ), انتقل الفيروس إليها من والدها المصاب.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 67 إصابة مؤكدة بالفيروس في عموم العراق، فضلاً عن تسجيل 7 حالات وفاة وشفاء 9 حالات، فيما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم كردستان 15 إصابة, يقابلها حالة وفاة واحدة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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